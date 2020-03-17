Tatvan'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Tatvan'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı

6 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tatvan'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, kent genelinde yoğun insan trafiği olan ortak alanlarda ve kamu binalarında 7/24 hijyen çalışması yürütüyor.

Koronavirüs tehdidine karşı yoğun dezenfekte çalışması başlatan Tatvan Belediyesi, düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, insan yoğunluğu olan ortak alanlar dışında, minibüsler, camiler, AVM'ler, Kuran kursları, kamu binaları, taziye evleri ve tren garında titiz bir çalışma gerçekleştirdi.Mevsimsel hastalıkların yanı sıra koronavirüs salgınına karşı, bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yapan ekipler, şehrin birçok farklı noktasında bu çalışmalarını sürdürüyor.


Koronavirüs, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu         
15:34
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı         
11:38
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Her şey burun akıntısıyla başladı! Koronavirüse yakalanan hemşire hastalığın korkunç sonuçlarını anlattı Her şey burun akıntısıyla başladı! Koronavirüse yakalanan hemşire hastalığın korkunç sonuçlarını anlattı         
11:07
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti         
22:38
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi         
20:15
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu         
19:34
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi         
18:22
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:04:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]