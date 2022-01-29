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Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor

29.01.2022 18:10

Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, tek tek ulaşıma açılıyor.

Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, tek tek ulaşıma açılıyor.

Tatvan ilçesinde yaklaşık on gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlatan Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, hummalı bir çalışma neticesinde 21 köy yolunu ulaşıma açarken, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor
Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor
Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor
Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor
Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor
Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor

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Tatvan, Bitlis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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