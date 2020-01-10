Tatvan'da kültürel ve sportif etkinlikler - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik Merkezi tarafından çocuk ve gençler için 15 farklı branşta kurslar açıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, yaptığı açıklamada, kurslara 284 kişinin katıldığını ve etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan ilçede 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Yarışması başladı.

Tatvan Spor Salonunda başlayan güreş yarışmasına 18 ilden 350 sporcu katıldı. Yarışmanın 3 gün sürecek yarışlarda dereceye giren sporcular Türkiye birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.