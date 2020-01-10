Tatvan'da kültürel ve sportif etkinlikler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da kültürel ve sportif etkinlikler - Son Dakika

Tatvan'da kültürel ve sportif etkinlikler

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Tatvan'da kültürel ve sportif etkinlikler, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik Merkezi tarafından çocuk ve gençler için 15 farklı branşta kurslar açıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, yaptığı açıklamada, kurslara 284 kişinin katıldığını ve etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan ilçede 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Yarışması başladı.

Tatvan Spor Salonunda başlayan güreş yarışmasına 18 ilden 350 sporcu katıldı. Yarışmanın 3 gün sürecek yarışlarda dereceye giren sporcular Türkiye birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
21:46 Polis hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı - Son Dakika
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika
21:43 Ümraniye'de silahlı soygun - Son Dakika
21:43 Denizli inşaat sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da kültürel ve sportif etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]