Tatvan'da Kütüphane Açılışı

Tatvan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Tatvan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul aile birliğinin katkılarıyla Mehmetçik İlkokuluna yeni bir kütüphane kazandırıldı.



Kütüphanenin açılışına katılan Kaymakam Özkan, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kitap okumaları için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.



Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek, buraya 400 kitap desteğinde bulunacaklarını kaydetti.



İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Yıldız da yazdığı "25 Saniye Deprem" isimli 10 kitabını kütüphaneye bağışlayacağını ifade etti.



Kaymakam Özkan'ın eşi ve Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, kütüphaneye 200 kitap desteğinde bulunduklarını belirterek, aynı zamanda okula kazandırdıkları 2 ana sınıfının da açılışını yapacaklarını bildirdi.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphaneye katkı sunanlara plaket verildi, davetliler için yaş pasta kesildi.



Açılışa Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Okul Aile Birliği Başkanı Yılmaz Lebit, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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