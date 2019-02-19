Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kütüphane Açılışı

Tatvan'da Kütüphane Açılışı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Tatvan'da Kütüphane Açılışı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Mehmetçik İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile eşi ve aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul aile birliği katkılarıyla Mehmetçik İlkokuluna kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı. Kütüphanenin kurulmasında emeği olan herkese teşekkür eden Kaymakam Özkan, öğrencilerle ilgilenerek kitap okuma konusunda nasihatlerde bulundu.

Kütüphaneye 200 kitap desteğinde bulunacaklarını ifade eden Arzu Özkan ise, okula aynı zamanda 2 anasınıfı da kazandırdıklarını ve ileriki günlerde açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Kütüphaneyi çok beğendiğini belirten Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da, emeği olanlara teşekkür ederek, kütüphaneye 400 adet kitap desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

Bitlis İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Yıldız da, yazmış olduğu 25 Saniye Deprem isimli 4. kitabından 10 tanesini kütüphaneye bağışlayacağını söyledi.

Açılış kurdelesi kesilmesinin ardından kütüphanenin kurulmasında katkısı olanlara plaket verildi ve davetliler için yaş pasta kesildi.

Kütüphane açılışına Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Okul Aile Birliği Başkanı Yılmaz Lebit, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:27 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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