Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kütüphane Haftası Etkinliği

Tatvan'da Kütüphane Haftası Etkinliği

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "55. Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Tatvan'da Kütüphane Haftası Etkinliği, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde "55. Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Tatvan Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Yapılan konuşmanın ardından; sunumların yapılması, öğrenciler tarafından şiir okunması ve müzik dinletisi ile devam eden program, akabinde ise 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kokteyl ile sona eren programa Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın, Tatvan Kütüphane Müdürü Bilgül Saka, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Bitlis, Kütüphane Haftası, Tatvan, Güncel
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