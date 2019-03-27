Tatvan'da Kütüphane Haftası Etkinliği
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde "55. Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde "55. Kütüphane Haftası
" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Tatvan Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Yapılan konuşmanın ardından; sunumların yapılması, öğrenciler tarafından şiir okunması ve müzik dinletisi ile devam eden program, akabinde ise 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Kokteyl ile sona eren programa Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın
, Tatvan Kütüphane Müdürü Bilgül Saka, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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