Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kütüphane ve Atölye Açılışı

Tatvan'da Kütüphane ve Atölye Açılışı

1 saat önce

Tatvan ilçesinde kütüphane, spor salonu, fen laboratuvarı ve sanat atölyesinin açılışı yapıldı.

Tatvan'da Kütüphane ve Atölye Açılışı, System.String[]
Tatvan ilçesinde kütüphane, spor salonu, fen laboratuvarı ve sanat atölyesinin açılışı yapıldı.

Van Gölü İlk ve Ortaokul'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilere yeniliklere açık, çevre ve ülke ihtiyaçlarına uygun, yeni teknolojileri kullanan ortamlar hazırlamak gerektiğini söyledi.

Okullarda yapılan yeniliklerin öğrencilerin başarı düzeyini de olumlu etkilediğini anlatan Özkan, "Görüldüğü gibi ilçemiz ve okullarımız gelişiyor. Bu ve benzeri çalışmalara her zaman desteklerimizi sunuyoruz." dedi.

Programa, Kaymakam Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, İlçe Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Teoman Özsırkıntı ve kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:15 Kaynak: AA

Mehmet Ali Özkan, Van Gölü, Tatvan, Güncel
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