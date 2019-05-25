Tatvan'da "Madde bağımlılığı" semineri düzenledi
5 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki okul müdürleri ve okulların rehber öğretmenlerine yönelik olarak "Madde bağımlılığı" konusunda seminer verildi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:24 Kaynak: İHA
'in Tatvan
ilçesindeki okul müdürleri ve okulların rehber öğretmenlerine yönelik olarak "Madde bağımlılığı" konusunda seminer verildi.
Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen seminer kapsamında okul müdürleri ve rehber öğretmenlere "Madde bağımlılığı" konusunda eğitim verildi. Seminerde; uyuşturucu maddeye bulaşmanın nedenleri, uyuşturucuya bulaşan bireylerin savunma mekanizmaları, madde bağımlılarının tespiti ve alınması gereken önlemler, uyuşturucu madde ile mücadelede ailelere düşen görevler ve madde bağımlılarının tedavi yöntemleri anlatıldı.
Uyuşturucu madde ile mücadele projenin ilerleyişi ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili bilgilerinde verildiği seminerde Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilçedeki tüm okullarda da seminerlerin düzenlenmeye devam edeceği belirtildi. - BİTLİS
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