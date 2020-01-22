Tatvan'da madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Tatvan'da madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.

Tatvan'da madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumların çalışmaları değerlendirildi.

Özkan, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için üzerlerine düşen ve sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Özkan, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda da ilgili kurumların çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Toplantı, alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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