Tatvan'da madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

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Tatvan'da madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
6 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Bitlis'in Tatvan ilçesinde madde bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumların çalışmaları değerlendirildi.
Özkan, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için üzerlerine düşen ve sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Özkan, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda da ilgili kurumların çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yapmaya devam edeceğini vurguladı.
Toplantı, alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.
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