Tatvan'da marketlerde fiyat denetimleri yapıldı - Son Dakika
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Tatvan'da marketlerde fiyat denetimleri yapıldı

09.03.2022 16:55
Tatvan'da marketlerde fiyat denetimleri yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü ile Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü ile Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol eden ekipler, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen ve etiket ile kasa fiyatı uymayan marketlere cezai işlem uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetçilerinden Mehmet Mustafa Kurnaz, gazetecilere, belediye zabıta ekipleriyle denetimlerde bulunduklarını söyledi.

Amaçlarının haksız fiyatların önüne geçmek olduğunu belirten Kurnaz, "Onun haricinde stokçuluk var mı, yok mu, ona da bakıyoruz. Fiyat etiketi ağırlıklı olan denetimlerimiz il merkezi sonrası Tatvan'da devam etti. Bütün ilçelerimizde bu denetimi yapacağız. Şimdiye kadar Adilcevaz, Ahlat, Bitlis, Tatvan olmak üzere 5-6 tane firmaya etiket cezası uygulandı. Fiyat incelemesini ürün etiketi, kasa fiyatı ve faturalar üzerinden inceliyoruz. Ayrıca, istediğimiz son 3 aylık faturalar elimize ulaştıktan sonra alış ve satış arasındaki fiyat farkı detaylıca incelenecek. Eğer ciddi bir oranda fark varsa Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Kurulu'na gönderiyoruz. Onlar da incelemeleri yapıyor ve ona göre ceza uygulanıp uygulanmayacağına karar veriyor." ifadelerini kullandı.

Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürü Nesih Uysal ise "Denetimimizin amacı, haksız fiyat üzerine durmaktır. Onun haricinde stokçuluk var mı yok mu, ona bakılıyor. Fiyat etiketi ve kasa satış fiyatları detaylıca inceleniyor. Ayrıca, KDV oranları kontrol ediliyor." diye konuştu.

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Düzce'de market denetimleri sürüyor Düzce'de market denetimleri sürüyor Tatvan'da marketler denetlendi Tatvan'da marketler denetlendi

Tatvan Belediyesi, Ticaret, Bitlis, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da marketlerde fiyat denetimleri yapıldı - Son Dakika


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