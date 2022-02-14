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Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri atölyelerde iş öğreniyor - Son Dakika

Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri atölyelerde iş öğreniyor

14.02.2022 20:55

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, temel derslerinin yanı sıra atölyelerde meslek öğrenerek geleceğe hazırlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, temel derslerinin yanı sıra atölyelerde meslek öğrenerek geleceğe hazırlanıyor.

Okul müdürü Sedef Yalçın, iki yıl önce kurulan okulda moda tasarım ve tekstil teknolojilerine yönelik iki atölyenin olduğunu söyledi.

İplik üretimi, boya, kumaş ve dokuma gibi hammaddelerin oluşturulup giyim ya da moda tasarım sektöründe kullanılacak aşamaya gelme kısmına kadar olan bölümün tekstil alanını oluşturduğunu belirten Yalçın, "Moda tasarımı ise oluşturulan bu ham maddenin giysi ve benzeri ürünlere dönüştürülme aşamasıdır. Moda tasarımı alanında şu an terzilik dalımız mevcuttur. Bitlis Tekstil Kent'te yapılan çalışmalarda daha çok moda tasarım alanına yer verildiği için biz de ağırlığı daha çok bu alana verdik." dedi.

Tekstil alanında öğrenci kaydının daha az olduğunu aktaran Yalçın, "Eren Holding ilimizde iplik üretim ve boya fabrikası kuruyor. Buna yönelik bizim de bu sene tekstil alanında iplik üretim dalı ve boyama dalı teklifimiz var. Eğer bu teklifimiz kabul görürse, tekstil alanında bu iki dalı da açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Okulda 9 ve 10'uncu sınıflarda 4'er şubenin mevcut olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Okul yeni olduğu için 11 ve 12'inci sınıflarımız şu an yok. 9 ve 10'uncu sınıflarımızdaki öğrenci sayısı 20 ile 25 arasıdır. Atölyelerin verimli çalışması için sayıyı 20'nin üzerinde tutmamaya gayret ediyoruz. İleriki yıllarda 11 ve 12'nci sınıflar üretime yönelik olacak. Çocuklar hem işletmelerde beceri eğitimine gidecekler hem de tekstillerde staj yapacaklar ve burada öğrenmiş oldukları teorik bilgileri orada uygulama imkanı bulacaklar. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz hem üniversiteye gidebilir hem de mesleğine devam edebilir. Çünkü öğrencilerimiz lise diploması, iş yeri açma belgesi ve ustalık belgesiyle mezun oluyorlar."

Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri atölyelerde iş öğreniyor
Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri atölyelerde iş öğreniyor
Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri atölyelerde iş öğreniyor

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Anadolu Lisesi, Nene Hatun, Bitlis, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri atölyelerde iş öğreniyor - Son Dakika


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