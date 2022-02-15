Üye Girişi
Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri mobilya tasarım ve üretimi yapıyor - Son Dakika

Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri mobilya tasarım ve üretimi yapıyor

15.02.2022 16:04

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mobilya tasarım ve üretimi gerçekleştiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mobilya tasarım ve üretimi gerçekleştiriyor.

Okul müdürü Saim Özçınar, yaptığı açıklamada, geçen yıl başladıkları döner sermayeye kapsamında Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki kütüphanelere dolaplar yaptıklarını söyledi.

Kendi okullarının kütüphanesi ile Ahlat Öğretmenevi'ndeki 7 odanın mobilyalarını yaptıklarını anlatan Özçınar, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 800 bin liralık bir bütçemiz oluştu. Bu döner sermaye kapsamında öğretmen, öğrenci ve idari personel yararlanıyor. Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'daki kütüphaneler için 300 dolap ve masa yaptık. Hidayet İlkokulu'nun mobilyalarını üretiyoruz. İl merkezindeki Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonunun dolaplarını yaptık. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor."

Okulun mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni Onur Çelik ise öğrencilerle tasarımını yaptıkları mobilyaları ürettiklerini belirtti.

Atölyede öğrencilerle sınıf, elbise, mutfak, kütüphane ve pansiyon dolapları, ahşap kamelyalar, sedirler, çalışma masası, vestiyer ve benzeri tüm mobilyaları yapabilecek potansiyele sahip olduklarını kaydeden Çelik, "Bunları döner sermaye kapsamında yapıyoruz. Bundan öğretmen ve öğrenciler faydalanıyor. Öğrencilerimiz çalışmalara gönülden ve severek katılıyor. Eğitim öğretimlerini devam ettiren öğrencilerimiz aynı zamanda hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor." diye konuştu.

Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri mobilya tasarım ve üretimi yapıyor
Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri mobilya tasarım ve üretimi yapıyor
Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri mobilya tasarım ve üretimi yapıyor

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Adilcevaz, Bitlis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri mobilya tasarım ve üretimi yapıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
15:51 Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!
15:50 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Yıldırım neyi Azra'dan gizliyor?
15:49 Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!
15:48 Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!
15:46 Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm
15:40 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 16:35:36. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri mobilya tasarım ve üretimi yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement