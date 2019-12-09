Tatvan'da metamfetamin maddesi ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 715.72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yolcu otobüsünde 1 şüpheli ve hususi bir araçta 1 şüpheli olmak üzere şüpheli 2 şahsa ait 6 parça halinde toplam daralı ağırlığı 715.72 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

(Hakan Okay/İHA)