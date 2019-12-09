Son Dakika Haberleri: Tatvan'da metamfetamin maddesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da metamfetamin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Tatvan'da metamfetamin maddesi ele geçirildi

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 715.72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Tatvan'da metamfetamin maddesi ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 715.72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yolcu otobüsünde 1 şüpheli ve hususi bir araçta 1 şüpheli olmak üzere şüpheli 2 şahsa ait 6 parça halinde toplam daralı ağırlığı 715.72 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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