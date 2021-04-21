Tatvan'da metamfetamin ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uygulanan denetimler esnasında bir kişinin üst aramasında metanfetamin, silah ve fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce Tatvan ilçemizde yapılan denetimlerde yakalanan Y.G. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında, 1,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 7,65 mm fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3,469 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS