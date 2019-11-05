Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Mevlid-i Nebi gecesi düzenlenecek
Son Dakika Güncel Tatvan'da Mevlid-i Nebi gecesi düzenlenecek

Tatvan'da Mevlid-i Nebi gecesi düzenlenecek

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlenecek.

Tatvan'da Mevlid-i Nebi gecesi düzenlenecek, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlenecek.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Çarşamba günü düzenlenecek programa tüm vatandaşları beklediklerini söyledi.

Etkinliğin Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayacağını anlatan Geylani, "Programda İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu konferans verecek. İlahi sanatçısı Emrah Güneş'in birbirinden güzel ilahilerini seslendirecek. Çarşamba günü saat 18.00'de Tatvan Belediyesi Fuar Sergi Salonu ve Kongre Merkezinde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Çarşamba, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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