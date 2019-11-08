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Tatvan'da Mevlit Kandili programı

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Tatvan'da Mevlit Kandili programı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.


Tatvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlit Kandili programına, ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştiren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, gecenin önemine dikkat çekerek herkesin Mevlit Kandili'ni kutladı. Program kapsamında ayrıca Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. - BİTLİS

Mevlit Kandili, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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