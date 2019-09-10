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Tatvan'da minik sporcular yetişiyor

28 dakika önce

Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten Tatvan 1514 Spor Kulübü bünyesinde minik ve genç sporcular yetişiyor.

Tatvan'da minik sporcular yetişiyor, System.String[]

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Tatvan 1514 Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Arif Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Bitlis yerel liginde U14, U15, U17 ve U19 kategorilerinde şampiyon olduklarını söyledi.

Kulüp bünyesinde farklı kategorilerde 163 sporcunun olduğunu ifade eden Çağatay, şöyle konuştu:

"Bölge birinciliği ve iki bölge ikinciliği başarısı elde ettik. Bölgemizdeki çocuklarının daha iyi şartlarda hem futbol, hem de okul hayatlarında başarılı olmaları için gayret ediyoruz. Çocuklarımıza spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyoruz. Çok sayıda çocuğu kötü alışkanlıklardan kurtardık, vatanına ve milletine birer birey olarak yetişmelerine katkı sağladık. Sporcularımızla Tatvan Şehir Stadyumunda antrenmanlarımıza devam ediyoruz."

Mehmet Arif, Çağlayan, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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