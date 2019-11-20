Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.



Mahalle ve köy muhtarlarıyla ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündeme alınan konular masaya yatırıldı. Mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dile getirip çözüm yollarının görüşüldüğü toplantıda, bir önceki toplantıda iletilen sorun ve sıkıntıların son durumu da görüşüldü. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı neticesinde tespit edilen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında gerekli girişimlerin başlatılması için Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından gerekli talimatlar verildi. - BİTLİS