Son Dakika Haberleri: Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
Son Dakika Güncel Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.


Mahalle ve köy muhtarlarıyla ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündeme alınan konular masaya yatırıldı. Mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dile getirip çözüm yollarının görüşüldüğü toplantıda, bir önceki toplantıda iletilen sorun ve sıkıntıların son durumu da görüşüldü. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı neticesinde tespit edilen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında gerekli girişimlerin başlatılması için Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından gerekli talimatlar verildi. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı
Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:33:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]