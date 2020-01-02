Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

7 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Tatvan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.


Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı öncesi Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi. Ardından ise aylık muhtarlar toplantısına geçilerek, gündemdeki konular görüşüldü. Muhtarların köy ve mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntıları da dile getirdiği toplantıda, iletilen sorun ve sıkıntılar not alınarak, neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.


Gerçekleştirilen toplantı kapsamında ayrıca Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından köy ve mahalle muhtarlarına başarı belgesi takdim edildi.


Muhtarlar toplantısının tamamlanmasının ardından ise, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için mütevelli heyeti seçimi yapılarak, SYDV'nin yeni mütevelli heyeti üyeleri belirlendi.


Düzenlenen toplantıya Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilgili kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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