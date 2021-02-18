Tatvan'da "Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı" projesi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen yıl startı verilen "Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı" projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, beraberindeki Bitlis İl Şube Müdürü Ömer Ali Kızlarkayası ve İnşaat Mühendisi Fuat Balık ile birlikte Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret ederek, TATSO yöneticileri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. TATSO toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; "Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı" projesi masaya yatırıldı. Projeyle ilgili sunum gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, ayrıca projenin son durumuyla ilgili de bilgiler verdi.

"Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı" projesi kapsamında; Nemrut Kalderasında mescit, kafeterya, piknik alanı, etkinlik amfisi, yağmur barınakları, çocuk oyun alanı, iskele ve seyir terası gibi alanların yer alacağını kaydeden Mustafa Şentürk, projenin tamamlanmasıyla Nemrut Kalderasının daha çok yerli ve yabancı turist almaya başlayacağını ifade etti.

STK temsilcileri ise projeye yönelik eleştirileri ve önerilerini ileterek, Nemrut Kalderası içerisinde yapılan ve betonarme ağırlıklı olan yapıların yerine doğayı ve kalderanın dokusunu bozmayacak şekilde, kalderanın dışında yapılmasının daha uygun olacağını ifade ettiler.

Ayrıca; Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve heyet üyelerine konuyla ilgili sunum gerçekleştiren STK temsilcileri, doğa ve kalderanın dokusunu bozmayacak şekilde yapılacak her projenin de destekçisi olacaklarını dile getirdiler.

Düzenlenen toplantıya; TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avci, TATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, TATSO Meclis Üyesi ve aynı zamanda Tatvan İpekyolu Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ecevit Karaman, Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, TATSO Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ateş ile TATSO Meclis Üyesi Ömer Kara katıldı. - BİTLİS