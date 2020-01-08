Tatvan'da "obezite olmak istemiyorum" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 'obezite olmak istemiyorum' projesi - Son Dakika

Tatvan'da "obezite olmak istemiyorum" projesi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "obezite olmak istemiyorum" projesi kapsamında öğrenciler sağlık taramasından geçirildi.

Tatvan'da

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "obezite olmak istemiyorum" projesi kapsamında öğrenciler sağlık taramasından geçirildi.

Saadettin Aka Ortaokulu, idareci, beden eğitim öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı "Obezite Olmak İstemiyorum" projesi kapsamında okula gelen sağlık ekipleri, önceden belirlenen 91 öğrencinin boy, kilo, yağ ve şeker ölçümlerini yaptı.

Proje Koordinatörü Şeyma Bahar Akdeniz, Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yılda 2 kez yapılan ve sisteme girilen Fiziksel Uygunluk Ölçümleri'nde öğrencinin zayıf, normal veya kilolu olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Velilerin ölçüm sonuçlarına e-okul aracılığıyla ulaşabildiğini belirten Akdeniz, şunları aktardı:

"Ölçümleri normal olmayan öğrenciler için detaylı araştırmalar yapmak amacıyla bu projemizi Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Kaymakamlık makamına sunduk. Projemiz uygun görüldü. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile projemizin ilk aşaması olan boy, kilo, yağ ve şeker ölçümlerini gerçekleştirdik. 91 öğrencimizin test sonuçlarında bir öğrencimizin test sonuçlarının normal olduğu, diğer 90 öğrenciden bazılarının aşırı zayıf, kas eksikliği veya obez olduğu görüldü. Projemizin ikinci aşamasında ise, veliler için düzenlenen toplantıda Diyetisyen Abdullah İncioğlu tarafından bilgilendirme yapıldı. Hedefimiz, bu projemizi ilçe, il ve ülke geneline yaymak."

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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