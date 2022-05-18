Tatvan'da öğrenciler anneler için program düzenledi - Son Dakika
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Tatvan'da öğrenciler anneler için program düzenledi

18.05.2022 14:18
Tatvan'da öğrenciler anneler için program düzenledi

Tatvan Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Tekin İlkokulu öğrencileri, anneler için programı düzenledi.

Tatvan Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Tekin İlkokulu öğrencileri, anneler için programı düzenledi.

Tatvan Belediyesi Fuar Kongre Merkezi Sergi Salonundaki etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, anne sevgisinin sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olduğunu söyledi.

Varlıklarıyla hayata anlam katan annelere minnet borcunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Geylani, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Dinimizde 'cennet annelerin ayağı altındadır' Hadis-i Şerif'i ile annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilmiş, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Bu güzel ve anlamlı programda emeği olanlara teşekkür ediyorum."

Annelere çiçek dağıtılan programda öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi ve slayt gösteresi sunuldu.

Programa, Kaymakam Tekin Erdemir'in eşi Havva Erdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kurum müdürleri, kadınlar ve öğretmenler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da öğrenciler anneler için program düzenledi - Son Dakika


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