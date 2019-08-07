Tatvan'da öğrencilere astronomi eğitimi

Bitlis'in Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Astronomi Günleri' projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Bitlis'in Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Astronomi Günleri' projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.



Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteği ile ilçenin Van Gölü sahilinde açık havada düzenlenen etkinlik, 4 gün boyunca devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaz atölyeleri kapsamında yürütülen etkinliklerden biri olan Astronomi Günleri projesi ile Bitlis'te astronomi eğitimi verilmiş oldu. Proje kapsamında Tatvan sahilinde 4 ile 13 yaş aralığındaki çocuklarla etkinlikler yapıldı. Çocuklar; 'Hayalimdeki Uzay, Güneş Saati, İğne Deliği Kamerası, Ay- Dünya ve Güneş' modeli gibi birçok atölyeye katıldı. Bu atölyelerde uzay, gezegenler ve geçmiş tarihten şimdiye kadar astronomi biliminin gelişimi hakkında bilgi verilirken, öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.



Öte yandan; etkinliğe katılanlardan isteyenler Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile Van Edremit'te bulunan Doğu Anadolu'nun ilk planetaryumu olan Van Edremit Planetaryumu'nda uzay ve gezegenler hakkında daha çok bilgi alıp film izleyebilecek.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile birlikte Astronomi Günleri proje yürütücü Mihraç Kulu koordinesinde ilçenin Van Gölü sahilinde gerçekleştirilen etkinliği ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin gelişimi için yaz döneminde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yüzer, "Çocuklarımızın gelişimi için yaz döneminde de birçok çalışma yaptık. Astronomi Günleri proje yürütücü Mihraç Kulu koordinesinde gerçekleştirmiş olduğumuz astronomi eğitimi de bunlardan biri oldu ve oldukça verimli geçti. Etkinlik sayesinde çocuklarımız 'Hayalimdeki Uzay, Güneş Saati, İğne Deliği Kamerası, Ay- Dünya ve Güneş' modeli gibi birçok atölyeye katıldı. Ayrıca bu atölyelerde uzay, gezegenler ve geçmiş tarihten şimdiye kadarki astronomi biliminin gelişimi hakkında bilgi edinmiş oldular. Etkinliğe dışarıdan gelen öğretmenlerimiz de oldu. Her şey çok güzel ve verimli geçti. Ben bu vesile ile projeye destek sunan DAKA'ya, Astronomi Günleri proje yürütücü Mihraç Kulu'ya ve emeği geçen diğer tüm gönüllü öğretmen ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



Astronomi Günleri proje yürütücü Mihrac Kulu ise, "Atölyelere olan ilgi ve çocuklarımızın mutluluğu bizleri de memnun etti. Eğitimleri gönüllü öğretmenlerle birlikte gerçekleştirdik. Projede yer alan herkes gönüllü öğretmenden oluştu. Bu da bizim etkinliklerimize manevi bir güzellik katmış oldu. Çocuklarımızın gelişimi için yaz tatilinde de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bu ve benzeri etkinlerle öğrencilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Etkinliğe gönüllü olarak katılım sağlayan öğretmenlerden Karabük Bilim Sanat Merkezi öğretmenlerinden Kemal Ersay da, "Doğu Anadolu'da bir yere, Tatvan'a ilk kez geldim. Buradaki çocuklarımız harika, pırıl pırıl. Astronomi Günleri ile çocuklarımıza birçok bilgi ve beceri kazandırmaya çalıştık. Biz Tatvan'dan memnun ayrılıyoruz. Bizleri davet eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Öte yandan; etkinlik kapsamında öğrencilere seviyelerine uygun bine yakın dergi ve kitap dağıtıldı. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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