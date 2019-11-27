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Tatvan'da öğrencilere bot ve mont hediye edildi
6 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrencilere, bir tekstil firmasının gönderdiği bot ve montlar hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:46 Kaynak: AA
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrencilere, bir tekstil firmasının gönderdiği bot ve montlar hediye edildi.
Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile Dumlupınar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, okul binasında incelemelerde bulundu.
Okulun durumuyla ilgili idarecilerden bilgi alan Özkan, sınıfları dolaşarak bir tekstil firması tarafından gönderilen bot ve montları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.
Öğrencilerle sohbet eden Özkan, idareci ve öğretmenlerle de toplantı yaptı.
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