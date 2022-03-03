Tatvan'da öğrencilere deprem eğitimi verildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İl Temsilciliği tarafından, 1-7 Mart "Deprem Haftası" dolayısıyla öğrencilere eğitim verildi.

Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, deprem öncesi hazırlık, deprem anında ve deprem sonrası yapılması gereken konular anlatıldı.

Afet ve acil durum çantasının tanıtıldığı eğitimde, ilk yardım çantası içerisinde bulunması gereken araç gereçler hakkında bilgi verildi.

Program, sınıf ve okul binası ile okul bahçesinde yapılan deprem tatbikatıyla son buldu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, öğretmen ve öğrencilere acil durum çantası hediye etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.