Tatvan'da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da öğrencilere 'Masal ve Hikaye Anlatıcılığı' eğitimi verildi - Son Dakika

Tatvan'da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kaymakamlığın, "Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında lise öğrencilerine "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi.

Tatvan'da öğrencilere

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kaymakamlığın, "Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında lise öğrencilerine "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi.


Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim sonunda öğrencilere belgeleri takdim edildi.


Eğitim kapsamında düzenlenen belge törenine katılarak öğrencilere belgelerini takdim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, "Tatvan Kaymakamlığımızın Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerine Masal ve Hikaye Anlatıcılığı eğitimi verildi. Bugün bu eğitimin belge törenini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz kursa büyük ilgi gösterdi ve onların performanslarını izlerken onlarla gurur duyduk. Meslek Lisesi öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaparken, milli ve manevi değerlerimizi en güzel şekilde yansıtan masal ve hikaye anlatıcılığı geleneğine de sahip çıkmayı, nesilden nesile aktarmayı hedefledik. Başta Tatvan Kaymakamlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Proje koordinatörü ve Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitmeni Mihraç Kulu ise, "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencilerine Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi vermekten mutluluk duydum. 20 ders saati süren eğitimimizi öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla tamamladık. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde meslek liselerinin cazip hale getirilmesi ve uygulama yapabilecekleri imkanları genişletmeyi hedefledik. Bunu da masal ve hikaye anlatıcılığı ile destekledik. Onlar bu eğitimle drama, geleneksel masal anlatıcılığı, masal ve hikayelerin eğitimsel işlevleri, masal ve hikayelerle ilgili kavramlar, ritim, çocuklara masal anlatma sanatı, yaş gruplarına göre masal ve hikayeler gibi birçok başlıkta eğitim aldı. Bugün de o eğitimler kapsamında öğrendiklerini sergileme imkanı buldular. Güzel ve verimli bir süreç geçirdik" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
01:58 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı. - Son Dakika
01:56 Küçükçekmece'de otomobilden ateş açıldı: 1 yaralı - Son Dakika
01:53 Usta sanatçılar 40 yıl önce kurdukları koroyla sahne aldı - Son Dakika
01:50 Darıca'da emniyet müdürlüğünde yangın - Son Dakika
01:50 Erzincan bakan varank: ihracatta rekorlar kırıyoruz - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 02:01:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]