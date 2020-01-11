Tatvan'da öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.



Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi ve aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan tarafından, İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi. Öğretmenler eşliğinde Yaşam Alışveriş Merkezi'ne (AVM) gelen Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine öncelikle hamburger ikramında bulunuldu. Daha sonra, AVM'deki sinema salonuna geçen 100 öğrenci Rafadan Tayfa çizgi filminin Göbekli Tepe bölümünü izledi. Sinema salonunda ayrıca patlamış mısır ikram edilen öğrenciler, izledikleri çizgi film sonrası sinema salonundan ayrılarak öğrenci servisiyle okullarına gittiler. - BİTLİS