Tatvan'da öğrenme şenlikleri ve yıl sonu sergisi
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, öğrenme şenlikleri ve yıl sonu sergisi düzenlendi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:46 Kaynak: AA
'in Tatvan
ilçesinde, öğrenme şenlikleri ve yıl sonu sergisi düzenlendi.
İlçedeki Fuar ve Kongre Merkezi sergi salonundaki serginin açılışını, Kaymakam Mehmet Ali Özkan
ile Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani
yaptı.
Tatvan Halk Eğitim Merkezi ile Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin yıl boyunca yaptığı ürünleri inceleyen Özkan, öğrenme şenlikleri ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda, başarılı olan kursiyerlere de belgeleri verildi.
Sergi açılışına, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitmenler ile davetliler katıldı.
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