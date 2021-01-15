Tatvan'da öğretmenler okul boyadı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Benekli Köyü Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, duvarlarını boyadığı okulu eğitim ve öğretime hazır hale getirdi.

Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, çalışmalarından dolayı öğretmenleri tebrik etti.

Öğretmenlerin fedakarca çalıştığını belirten Yüzer, "Fedakar öğretmen arkadaşlarımızın özverili çalışmalarını yerinde görmek için şube müdürlerimiz ile buraya geldik. Salgın nedeniyle boşalan sınıflarımızı daha eğlenceli ve daha verimli hale getirmek için gönüllü olarak çalışan ve okulu süsleyen meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Cihat Uyanık ise "Okulun bazı duvarlarını ve merdiven ızgaraları ile sıraları boyuyoruz. Bu çalışma devam ederken aynı zamanda bina içi ve sınıflarda süsleme çalışmalarını yaptık. İnşallah okulumuzu öğrencilerimiz için daha cazip hale getireceğiz." dedi.