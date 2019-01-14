Tatvan'da Okul Bahçelerindeki Kar Temizleniyor

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, ilçe merkezindeki okulların bahçesinde kar temizliği çalışması başlattı.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, ilçe merkezindeki okulların bahçesinde kar temizliği çalışması başlattı.



Bir haftadan bu yana yoğun karın etkili olduğu ilçede, okul bahçelerinde biriken karlar temizleniyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, öğrencilerin teneffüs saatlerinde sıkıntı yaşamamaları için okullarda çalışma başlatıldığını anlattı.



"Kaymakamımız Sayın Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kiralanan kar temizleme araçlarıyla ilçemizdeki okulların bahçelerini temizliyoruz." diyen Yüzer, "Öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için başlatılan çalışma ile ilçe merkezindeki tüm okulların bahçeleri kardan temizlenecek." ifadesini kullandı.

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