Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Tatvan'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

37 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yoğun kar yağışı sebebiyle okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Tatvan'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yoğun kar yağışı sebebiyle okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, merkez ve köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda (YİBO'lar, pansiyonlu okullar ve özel eğitim-öğretim kurumları dahil) 27 Şubat 2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

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