Tatvan'da okullar eğitime hazır - Son Dakika

Tatvan'da okullar eğitime hazır

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Tatvan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Eylül'de başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullarda temizlik çalışmalarına başladı.

Sağlık ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipleri, okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki okulların bahçelerinin, sınıflarının, koridorlarının ve lavabolarının belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders görmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Geylani, "Okulla ilk defa tanışacak olan minik öğrencilerin heyecanını bizde yaşıyoruz. Ailelerin endişelerini anlıyoruz. Şunu unutmamamız gerekiyor, kurallara uyduğumuz takdirde bu salgını hep birlikte atlatacağız. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim." diye konuştu.

Tatvan Belediyesi, Tatvan, Bitlis, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da okullar eğitime hazır - Son Dakika

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