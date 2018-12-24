Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Okullar Tatil Edildi

Tatvan'da Okullar Tatil Edildi

2 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle YİBO'lar hariç ilçe merkezi ve köylerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullar tatil edildi.

Tatvan'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle YİBO'lar hariç ilçe merkezi ve köylerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullar tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün (24 Aralık 2018 Pazartesi) öğleden sonra YİBO'lar hariç merkez ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Ayrıca; hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı bildirildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:51 Kaynak: İHA

Aralık, Bitlis, Tatvan, Güncel
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