Tatvan'da Okullar Yarın Tatil (2)
11 dakika önce
ÇALDIRAN'DA DA YARIN OKULLAR TATİLVan'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.
ÇALDIRAN'DA DA YARIN OKULLAR TATİL Van
'ın Çaldıran
ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:51 Kaynak: DHA
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