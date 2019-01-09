Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Okullar Yarın Tatil (2)

Tatvan'da Okullar Yarın Tatil (2)

11 dakika önce

ÇALDIRAN'DA DA YARIN OKULLAR TATİLVan'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

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ÇALDIRAN'DA DA YARIN OKULLAR TATİL

Van'ın Çaldıran  ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:51 Kaynak: DHA

Van, Çaldıran, Güncel
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