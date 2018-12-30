Tatvan'da Okullara Kar Tatili
38 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kar yağışının Tatvan genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık
2018 Pazartesi günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı genelge uyarınca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:14 Kaynak: İHA
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