Tatvan'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Bitlis
'in Tatvan
ilçesindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan merkez ve bağlı köylerde, 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
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