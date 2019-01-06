Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Okullara Kar Tatili

Tatvan'da Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Tatvan'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan merkez ve bağlı köylerde, 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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