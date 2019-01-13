Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Okullara Kar Tatili

Tatvan'da Okullara Kar Tatili

1 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi.

Tatvan'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi.

Tatvan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 30 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, yarın için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılcağı belirtildi. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:32 Kaynak: DHA

Sabah, Bitlis, Tatvan, Kar, Güncel
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