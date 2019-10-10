Son Dakika Haberleri: Tatvan'da okulların sorun ve sıkıntıları ele alındı
Son Dakika Güncel Tatvan'da okulların sorun ve sıkıntıları ele alındı

Tatvan'da okulların sorun ve sıkıntıları ele alındı

30 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında, ilçedeki okulların sorun ve sıkıntılarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Tatvan'da okulların sorun ve sıkıntıları ele alındı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında, ilçedeki okulların sorun ve sıkıntılarıyla ilgili toplantı düzenlendi.


Okul idarecilerinin katılımıyla Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki okulların fiziki durumu, sorun ve sıkıntıları masaya yatırılarak, çözüm yolları ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Okul idarecileri tarafından iletilen sorunlar ve çözüm yolları not alınırken, çözümü noktasında ise gerekli çalışmaların başlatılması için Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından gerekli talimatlar verildi. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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