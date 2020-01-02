Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika

Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okumaya ve yazmaya geçen ilkokul öğrencilere rozet takma etkinliği düzenlendi.

Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okumaya ve yazmaya geçen ilkokul öğrencilere rozet takma etkinliği düzenlendi.

Okuma ve yazmaya geçen İstasyon İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Elif Büyükdere tarafından ödüllendirildi.

Öğrencileri için bir kafede program düzenleyen Büyükdere, ikramlarda bulunarak rozetlerini taktı.

Büyükdere, bu güzel mutluluğu yaşamak ve geride güzel bir anı bırakmak amacıyla rozet takma etkinliği düzenlediğini belirterek, okumaya ve yazmaya geçen öğrencilerini tebrik etti.

Etkinliğe, Tatvan Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükdere, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi
Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
23:56 Cezayir'de yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
23:56 Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında imzalanan Eastmed "özel prosedür" içeriyor - Son Dakika
23:54 Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören - Son Dakika
23:54 Sudan'da askeri uçak düşmesi sonucu 11 kişi öldü - Son Dakika
23:53 THY uçağında teknik arıza - Son Dakika
23:34 İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:58:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]