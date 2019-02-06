Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği Düzenlendi

Tatvan'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği Düzenlendi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı başlatılan kampanya kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Tatvan'da
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı başlatılan kampanya kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçe sakinleri, STK temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri, jandarma ve trafik ekipleri, dezavantajlı bireyler ve öğrenciler ilçe merkezinde bulunan AVM'nin önünde bir araya geldi. Etkinlik kapsamında; sürücü ve yayalara Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikleri içeren bilgilendirme el broşürleri dağıtılırken, ilçenin farklı noktalarına afişler, yaya üst geçitlerine ise konuyla ilgili pankartlar asıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm yurt genelinde yaya öncelikli trafik uygulaması başlatılmıştır. Bugün de farkındalık oluşturmak ve bu konunun önemine değinmek amacıyla ilçemiz genelinde çalışmalar başlattık. Trafikte araçtan önce insan, araçtan önce yaya yani araçlardan önce hepimiz öncelikliyiz. Tatvan'daki 108 okulumuzda 1 saatimizi trafik eğitimleri verildi. Ayrıca ilçemizde ki 8 farklı noktada jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri tarafından uygulamalar yapıldı. Ekipler ve öğrenciler bilgilendirme amacıyla broşür dağıttı. Diyoruz ki soğuktan yaşlılar, kadınlar, engelliler, çocuklar ve diğer yayalar karşıdan karşıya geçmek içi beklemesin. Hak ver, öncelik ver, öncelik hayatın, öncelik yayanın diyoruz. Bu çalışma kapsamında ilçe genelinde ki farklı noktalara afişler asıldı, yaya geçişleri olan yerler ile okul önlerinde uygulamalar gerçekleştirildi ve sürücülere broşür dağıtıldı. Çalışmalarımıza Kamu kurumlarımızın yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Katılım ve katkılarından dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Düzenlenen program; öğrencilerin Kaymakam Özkan ve diğer katılımcılar ile birlikte yaya geçidinden geçerek, yaya önceliğine dikkat çekmesi ve halay çekilmesiyle sona erdi.

Öte yandan; kampanya kapsamında ilçe genelindeki tüm okullarda ise 'yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik' konulu programlar düzenlendi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

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