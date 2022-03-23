Tatvan'da Orman Haftası etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da Orman Haftası etkinlikleri

23.03.2022 15:51
Tatvan'da Orman Haftası etkinlikleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğünce Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezinde açılan sergide öğrencilerin orman sevgisini anlatan resimleri yer aldı.

Serginin açılışına katılan Kaymakam Tekin Erdemir, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ağaç dikmenin önemli olduğunu söyledi.

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğün bölgede ağaçlandırma çalışması yaptığını belirten Erdemir, "Daha güzel ve daha yeşil bir Bitlis için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş ise her yıl yaklaşık bir milyon fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirerek, "Yeşil bir Bitlis için ormanların bakımını yapıyor, fidanlar dikiyoruz. Orman yangınlarını önlemek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Ormanlık alanlarda daha dikkatli olunmalı. Halkımız yeşile duyarlı." diye konuştu.

Katılımcılara fidanların dağıtıldığı etkinliğe Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Orman İşletme Şefi Ayşe Şahin, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Aladağ'da fidan dikim etkinliği düzenlendi Aladağ'da fidan dikim etkinliği düzenlendi Afşin'de 3 bin fidan toprakla buluşacak Afşin'de 3 bin fidan toprakla buluşacak

orman haftası, Erdemir, 21 Mart, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da Orman Haftası etkinlikleri - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı
15:48 Sevgilisini öldürüp mermer ocağına gömmüş! O sanığın kan donduran ifadesi mahkemede ortaya çıktı
15:37 Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:01:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da Orman Haftası etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement