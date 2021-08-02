Tatvan'da örnek aşı kampanyası - Son Dakika

Tatvan'da örnek aşı kampanyası

Aşı olan gençlere çekilişle bisiklet dağıtıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşük seviyede olan aşılama oranının gençler arasında artırılması için Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından hediye çekilişi yapıldı.

Aşılama oranları düşük illerden biri olan Bitlis'te aşılamaya dikkat çekmek ve aşıyı teşvik etmek amacıyla Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından kampanya yapıldı. Etkinliğe katılan yüzlerce genç, kurulan stantta aşılarını yaptırdı. Tatvan Yaşam AVM'de, Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı standında 15.00 ile 17.00 arasında aşı olan gençler, etkinliğin bitmesiyle çekilişe katıldı. Çekiliş sonucunda kazanan 2 kişiye bisikletleri hediye edildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan'ın pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu performansı aşılamada gösteremediğini belirterek, "Aşılama 65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe düştüğünü gördük. Özellikle 18-25 yaş arasındaki aşılamada maalesef istenilen seviyeye bugüne kadar ulaşamadık. 18 yaş üstündeki bütün Tatvanlı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı yapalım ve bunun sebep olduğu toplumsal ve sosyal maliyetin önüne de hep birlikte geçelim" dedi.