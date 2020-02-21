Tatvan'da "otobüs kazalarının önlenmesine dair değerlendirme ve tedbir" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 'otobüs kazalarının önlenmesine dair değerlendirme ve tedbir' toplantısı - Son Dakika

Tatvan'da "otobüs kazalarının önlenmesine dair değerlendirme ve tedbir" toplantısı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Dair Değerlendirme ve Tedbir Toplantısı" düzenlendi.

Tatvan'da

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Dair Değerlendirme ve Tedbir Toplantısı" düzenlendi.


Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen toplantı, Tatvan'da da ilgili kurum amirleri, STK temsilcileri ve otobüs firması sahipleri ile temsilcilerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda; yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanımı, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, kazaların temel nedeni olan yorgun ve uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, firmaların sık sık şoför değiştirmemesi ve şoförlerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtların tutulması, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarıların ve kontrollerin yinelenmesi, sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, firmalarca sefer öncesinde ya da haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi ve gözlenmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması, terminallerde ve güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far vb. teknik donanım ve ekipmanlarının denetlenmesi, belirlenen alanlar dışında yolcu indirme/bindirme işleminin yapılmaması, otobüs yangınlarının nedenleri ve alınabilecek önleyici tedbirlere ilişkin hususların görüşülmesi ve yukarıda yer verilen konulara ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması ve uygulanması hususunda karar alındı. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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