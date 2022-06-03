Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
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Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

03.06.2022 13:48
Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Van-Tatvan karayolunda otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Van- Tatvan karayolunda otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Tatvan – Van karayolunun 65. kilometresinde bulunan Kuskunkıran Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi. F.T. yönetimindeki 72 ABD 816 plakalı KIA marka otomobil ile S.A. yönetimindeki 06 HLV 43 plakalı Ford marka kamyonet, belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavşaktan dönüş almaya çalışırken çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden S.A., H.A., F.A., N.A., Y.A., A.A. ve Y.A. ile Ö.T., E.E., F.T., L.Ş., G.T. ve M.D.T. yaralandı.

Kazaya karışan iki araç kullanılmaz hale gelirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan OkayRecep Gökhan Kılıç – Mücahit Tarlan/İHA)

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
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