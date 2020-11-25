Tatvan'da park ve bahçelerdeki ağaç budandı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerdeki ağaçları budadı.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, kışın olumsuz hava koşullarından halkın etkilenmemesi için ilçe merkezindeki park ve bahçelerde ağaçları budamak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Korkmaz, "Şehrin belirli noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla kamuya açık alanlar daha estetik bir görünüme kavuşturulması sağlanıyor. Çalışmalar sırasında gerek halk sağlığı gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. Şehre estetik bir görünüm kazandırmak ve kışın olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla bu çalışmayı başlattık." ifadelerini kullandı.