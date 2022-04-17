Tatvan'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.
Tatvan Belediyesi tarafından, Fuar Kongre Merkezi'nde kadınlara ve çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
İlahilerin seslendirildiği, semazen, palyaço, Hacivat ve Karagöz gösterisinin sunulduğu programa katılan kadın ve çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
Tatvan Belediye Başkanı Memet Emin Geylani, programa ilgi gösteren ilçe sakinlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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