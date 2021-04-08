Tatvan'da Ramazan ayı öncesi denetim - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesi ilçede gıda işi ile uğraşan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi bakkal, market ve süper marketlerde denetimlerde bulundu. Market denetiminde ekipler özellikle ürünlerin son kullanma tarihlerini ve ürün gramajlarını kontrol etti. Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesi ilçede gıda satışının yapıldığı işletmelerde denetim yaptı. İşletmelerin genel temizliği, hijyen kurallarına uygunluğunu, gıdaların üretim ve son kullanma tarihleri, ürün gramajları, gıda maddelerinin muhafazası, depolanması, ürün etiketlerinin kontrolü, iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı gibi konularda denetim ve kontrollerde bulundu.

Denetim sırasında kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutulup gerekli işlemler uygulandı. - BİTLİS