Tatvan'da randevusuz aşıya ilgili arttı - Son Dakika

Tatvan ilçesinde kurulan çadırda vatandaşlar randevu alamadan aşı olabiliyor.

Aşı Birimi Sorumlusu Hatice Kıray, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların randevusuz aşıya ilgi gösterdiğini söyledi.

Kalabalığın yoğun olduğu noktada aşı çadırı kurduklarını anlatan Kıray, şunları kaydetti:

"İnsanları hem aşı hakkında bilgilendiriyoruz hem de aşı oranında artış için insanları yönlendirmeye çalışıyoruz. Aşımızla ilgili lojistik bir sıkıntımız yok. Randevu oluşturmak için herhangi bir problem yaşamadan herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı olmadan bu hastalıktan, virüsten kurtuluşumuzun gerçekleşmeyeceğini gördük. Herkesin bu konuda bilinçlenmesini ve herkesin birbirini yönlendirmesini talep ediyoruz."

Aşı olan vatandaşlardan Enes Tarlan da herkesi aşı olmaya davet ederek, "Bu hastalıktan başka türlü kurtulmamız mümkün değil." ifadesini kullandı.