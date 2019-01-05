Tatvan'da "Robotik Takımı" Kuruldu

Tatvan ilçesinde öğrencilerin teknolojik becerilerini geliştirmeleri amacıyla "Robotik Takımı" oluşturuldu.

Tatvan ilçesinde öğrencilerin teknolojik becerilerini geliştirmeleri amacıyla "Robotik Takımı" oluşturuldu.



Saadettin Aka Ortaokulu bünyesinde oluşturulan takımda 7. sınıf öğrencilerinden 10 çocuk bulunuyor.



Kaymakam Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Robotik Takımı"nın ilçeyi yarışmalarda en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.



Eğitimde kalitenin arttırılması, daha modern ve kaliteli eğitim verilmesi amacıyla takım oluşturulduğunu anlatan Özkan, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızın artık kendi fikirlerini hayata geçirmeleri ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamları var. İçerisinde bulunduğumuz bilim çağının gereklerini yerine getirmek ve çocuklarımızın bilimsel açıdan gelişmelerini sağlamak amacıyla oluşturduğumuz robotik ve kodlama sınıfı aynı zamanda genç nesillere bilimsel çalışmaları için ortam hazırlamayı da amaçlamaktadır. Bu sınıfın oluşturulmasında emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ise 2023 vizyonu çerçevesinde ilçede yapılan her yenilikte öğretmen ve öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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